Тимеа Бабош и Кристина Младенович становятся триумфаторами женского парного турнира на Australian Open - 2020.

Венгерско-французский дуэт Тимеа Бабош и Кристина Младенович выигрывает женский парный турнир на первом в сезоне Турнире Большого Шлема - Australian Open - 2020. В финале соревнований Тимеа и Кристина буквально разгромили лидеров посева - Шувей Сэ и Барбору Стрыцову. Бабош и Младенович отдали соперницам по титульному матчу всего 3 гейма. На то, чтобы оформить титул на Открытом Первенстве Австралии венгерско-французская пара потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(2) Тимеа Бабош/Кристина Младенович - (1) Шувей Сэ/Барбора Стрыцова - 6:2, 6:1
Для Кристины Младенович титул Australian Open - 2020 становится уже четвертым на Турнирах Большого Шлема. 3 из них Кристина выиграла именно в дуэте с Тимеа Бабош.
После победы в Мельбурне Кристина Младенович и Тимеа Бабош станут первым дуэтом в парном мировом рейтинге.
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