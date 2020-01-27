Гарбинье Мугуруса впервые почти за 2 года пробивается в четвертьфинал мейджора.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса продолжает успешные выступления на Australian Open - 2020. На стадии четвертого круга Гарбинье в двух партиях обыграла 9-ю ракетку австралийского мейджора представительницу Нидерландов Кики Бертенс. Оба сета встречи завершились с одинаковым счетом - 6:3, хотя события в них развивались по разным сценариям. Так, в стартовом отрезке встречи Мугуруса даже уступала с брейком, но смогла перехватить инициативу. Во второй партии уже сама Гарбинье первой вырвалась вперед, позволила Кики отыграться, но до конца встречи Мугуруса еще дважды отличилась на приеме. На победу в матче Гарбинье потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Гарбинье Мугуруса - (9) Кики Бертенс - 6:3, 6:3
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Гарбинье Мугуруса сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, переигравшей на стадии четвертого круга Анжелик Кербер
из Германии.
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