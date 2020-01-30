Гарбинье Мугуруса обыграла Симону Халеп и впервые с 2017-го года пробилась в финал Турнира Большого Шлема.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса становится второй финалисткой Открытого Первенства Австралии. В борьбе за выход в титульный матч австралийского мейджора Гарбинье в двух боевых сетах переиграла представительницу Румынии Симону Халеп, получившую в Мельбурне 4-й номер посева. Мугуруса первой повела с брейком, но провалила подачу на стартовую партию, отдав этот гейм под ноль. Более того, Халеп заработала двойной сет-болл в следующем гейме на приеме, но не смогла его реализовать. В итоге, победу в сете Мугуруса оформила на затяжном тай-брейке. Во втором сете уже дважды вела с брейком Симона, но Гарбинье ударно провела концовку встречи и чуть менее чем за 2 часа и 10 минут игрового времени оформила победу.
Гарбинье Мугуруса - (4) Симона Халеп - 7:6(8), 7:5
Теперь в финале Australian Open - 2020 Гарбинье Мугуруса сыграет с американской теннисисткой Софьей Кенин, которая в своем полуфинале неожиданно переиграла лидера мирового рейтинга австралийку Эшли Барти
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