Гарбинье Мугуруса снялась с соревнований в Хобарте.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая на соревнованиях в Хобарте была посеяна под 2-м номером, не вышла на свой четвертьфинальный поединок против россиянки Вероники Кудерметовой. Гарбинье приняла решение отказаться от продолжения борьбы на турнире. Причиной снятия Мугурусы стало вирусное заболевание. Других подробностей о состоянии здоровья испанской теннисистки пока что не сообщается.
(5) Вероника Кудерметова - (2) Гарбинье Мугуруса - w/o
Вероника Кудерметова, которая прошла в 1/2 финала соревнований в Хобарте без борьбы, поборется за выход в титульный матч турнира против китаянки Шуай Чжанг, получившей на соревнованиях 4-й номер посева.
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