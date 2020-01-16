четверг, 16 января 2020 г.

Гарбинье Мугуруса снялась с соревнований в Хобарте.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая на соревнованиях в Хобарте была посеяна под 2-м номером, не вышла на свой четвертьфинальный поединок против россиянки Вероники Кудерметовой. Гарбинье приняла решение отказаться от продолжения борьбы на турнире. Причиной снятия Мугурусы стало вирусное заболевание. Других подробностей о состоянии здоровья испанской теннисистки пока что не сообщается.


(5) Вероника Кудерметова - (2) Гарбинье Мугуруса - w/o

Вероника Кудерметова, которая прошла в 1/2 финала соревнований в Хобарте без борьбы, поборется за выход в титульный матч турнира против китаянки Шуай Чжанг, получившей на соревнованиях 4-й номер посева.

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о 12:32
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