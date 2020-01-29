Гарбинье Мугуруса справилась с Анастасией Павлюченковой и шагнула в полуфинал австралийского мейджора.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса становится последней полуфиналисткой Открытого Первенства Австралии. На стадии 1/4 финала Гарбинье в двух партиях переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову, получившую в Мельбурне 30-й номер посева. В стартовой партии Гарбинье дважды уступала с брейком, но быстро отыгрывалась, а в концовке сета испанская спортсменка смогла и в третий раз отличиться на приёме. Второй отрезок матча Павлюченкова снова начала с брейка, но дважды упустила собственную подачу. На выход а полуфинал Australian Open - 2020 Гарбинье Мугуруса потратила около 1 часа и 35 минут игрового времени.
Гарбинье Мугуруса - (30) Анастасия Павлюченкова - 7:5, 6:3
За выход в титульный матч Открытого Первенства Австралии Гарбинье Мугуруса поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, разгромившей чуть ранее в своём четвертьфинальном поединке Анетт Контавейт
из Эстонии.
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