Элина Свитолина разгромно уступила Гарбинье Мугурусе в третьем раунде Australian Open - 2020.

Элина Свитолина, получившая на Открытом Первенстве Австралии 5-й номер посева, не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований. На стадии третьего круга украинская теннисистка разгромно уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, занимающей 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Свитолина сумела взять всего 3 гейма. На победу в матче Мугуруса потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Гарбинье Мугуруса - (5) Элина Свитолина - 6:1, 6:2
В четвертом раунде Australian Open - 2020 Гарбинье Мугуруса сыграет против представительницы Нидерландов Кики Бертенс.
Ну а Элина Свитолина впервые за 3 года не пробилась в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии.
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