Рафаэль Надаль уверенно выходит в 1/8 финала первого в сезоне Турнира Большого Шлема.

Лидер текущего мирового рейтинга Рафаэль Надаль спокойно выигрывает испанское дерби в матче третьего круга Australian Open - 2020. В трех партиях Рафа уверенно переиграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, получившего в Мельбурне 27-й номер посева. Относительно боевым получился лишь третий сет встречи, в котором Надалю удалось лишь однажды взять подачу соперника. В двух стартовых же отрезках матча Рафаэль оформил победы с комфортным перевесом в два брейка. Сам Надаль ни разу не подпустил Карреньо-Бусту даже к брейк-поинтам.
(1) Рафаэль Надаль - (27) Пабло Карреньо-Буста - 6:1, 6:2, 6:4
На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени. Теперь за выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Рафаэль поборется с победителем матча между Ником Киргиосом и Кареном Хачановым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий