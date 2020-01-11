Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минаура и вывел Испанию в финал ATP Cup.

Сборная Испании становится вторым финалистом ATP Cup. Во втором одиночном противостоянии против сборной Австралии решающее очко испанской команде принёс её лидер Рафаэль Надаль. В трех партиях Рафа добился волевой победы над Алексом де Минауром, занимающим 18-ю строчку текущего мирового рейтинга. Надаль проиграл стартовый сет, в упорной борьбе оставил за собой вторую партию и попросту разгромил соперника в решающем отрезке встречи. На победу в противостоянии Рафаэль Надаль потратил около двух с четвертью часов игрового времени.
Рафаэль Надаль - Алекс де Минаур - 4:6, 7:5, 6:1
Теперь в финале ATP Cup сборная Испании сразится с командой Сербии, которая чуть ранее переиграла в своём полуфинале Россию.
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