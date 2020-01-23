Рафаэль Надаль обыграл Федерико Дельбониса на пути в третий круг Australian Open - 2020.

(1) Рафаэль Надаль - Федерико Дельбонис - 6:3, 7:6(4), 6:1
Надаль вполне мог обеспечить себе первес в счете уже после стартового гейма на приеме матча второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса. Рафа сразу же зацепился за подачу соперника, но Дельбонис ценой невероятных усилий удержал гейм с шести брейк-поинтов. Испанец не отступил и продолжил давление на соперника в следующем же гейме и на этот раз преуспел с первого же брейкового мяча. Мог Надаль и второй брейк в стартовой партии оформить, но отпустил Федерико с двойного сет-болла. Подача на партию, которая прошла через несколько минут, Рафаэль выиграл достаточно уверенно.
Во втором сете Дельбонис продолжил демонстрировать цепкость. Надаль чуть ли не в каждом гейме на приеме навязывал борьбу и имел отличные шансы на успех, но аргентинец так ни разу и не позволил сопернику уйти в отрыв. За сет Федерико ликвидировал 9 брейк-поинтов. Например, в стартовом гейме партии он спас подачу со счета 0:40, в концовке - отыгрался со скрытого сет-болла. При этом, у самого Дельбониса шансов на приеме не было ровным счетом никаких.
По такой игре Федерико мог разве что на тай-брейк и рассчитывать. Но и в этом важнейшем отрезке матча Надаль отыграл просто блестяще. Рафа стабильно выигрывал собственные мячи, а одного-единственного мини-брейка, который испанец оформил почти в самом начале тая, ему хватило для того, чтобы взять второй сет и повести уже с солидным преимуществом - 2:0 по партиям.
В третьей партии Дельбонис уже попросту устал от героического спасения своих геймов. На этот раз Федерико не отыграл ни одного брейкового мяча - в середине сета Надаль отличился на приеме под ноль, а потом и закрепил перевес в счете еще одним брейком. Выходит, что за весь матч Рафа соперника к брейк-поинтам так и не подпустил, ну а сам заработал целых 20 брейковых мячей. Реализованы испанцем были только 3 из них, но и этого хватило для вполне комфортной победы.
В третьем раунде Australian Open - 2020 Рафаэль Надаль сыграет со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, получившим в Мельбурне 27-й номер посева.
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