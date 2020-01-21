Рафаэль Надаль ожидаемо не столкнулся с трудностями на старте Australian Open - 2020.

(1) Рафаэль Надаль - Уго Дельен - 6:2, 6:3, 6:0
Счет на табло, конечно, говорит о том, что Рафа попросту разгромил своего стартового соперника на текущем Australian Open. А вот по игре разгромом этот матч и не назовёшь. Уго, как минимум, в двух стартовых партиях отлично боролся, сокращал или даже полностью отыгрывал отставание. Но Рафаэль, на правах первой ракетки мира и явного фаворита встречи своего таки добивался.
Итак, начался поединок с ожидаемого уверенного рывка Надаля. Рафа повел сразу с двумя брейками - 5:0, но без труда завершить стартовый сет в свою пользу испанскому теннисисту не удалось. Дельен вдруг смог помешать Рафа подать на победу в партии, правда тут же первый номер мирового рейтинга соорудил ещё один брейк и им поставил победную точку в первом отрезке матча.
Начало второго сета прошло в относительно равной борьбе, но к середине партии Надаль таки вырвался вперёд, оформив брейк под ноль. Уго, на этот раз, отыгрался моментально, но опять после обратного брейка у Дельена случился спад на собственной подаче и Рафа вновь вырвался вперёд с брейком. Подать на победу во второй партии испанцу удалось уже без каких-то проблем - под ноль.
И лишь в третьем сете Рафаэль, держа в памяти упущенные подачи, отыграл с максимальной эффективностью. Три брейка в исполнении Надаля позволили ему не просто оформить комфортную победу, а и отвесить сопернику полноценную баранку в партии.
Во втором раунде Australian Open - 2020 Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой.
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