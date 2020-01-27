Рафаэль Надаль обыгрывает Ника Киргиоса в центральном матче четвертого круга Australian Open - 2020.

(1) Рафаэль Надаль - (23) Ник Киргиос - 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4)
Напоминать о том, что для Рафаэля Надаля именно Ник является чуть ли не главным "раздражителем" в туре, наверное, лишний раз не стоит. Но, в целом по ходу текущего Australian Open Киргиос еще не отметился ни одним действительно громким скандалом и не нарвался ни на один штраф, что для австралийца вполне можно считать достижением. Нет, Ник остался верен себе и немного эпатировал - например, пародировал Рафу во время встречи с Жилем Симоном, когда получил предупреждение за затяжку времени, или "троллил" Зверева за неудачный твинер. Да и журналистам за странные вопросы на пресс-конференциях перепадало. Но в целом Киргиос ведет себя действительно сдержаннее.
В самом матче против Рафаэля Надаля Ник, конечно, не был образцом пай-мальчика. Порой австралиец и на публику играл, несмотря на статус и важность поединка - даже с руки подавать пробовал. Но в целом встреча прошла без откровенных выходок. Зато зрители точно получили удовольствие от напряжения, да и в целом уровня тенниса в исполнении обоих спортсменов.
В первом же гейме поединка Рафе пришлось немного потрудиться для того, чтобы защитить собственную подачу. Надаль даже допустил двойную ошибку, фиксировать которую, правда, пришлось с помощью hawk-eye. Ник не пропустил случая немного подшутить над линейным, призывая его проснуться. Ну а Надаль к этим выходкам был полностью готов, собрался, и взял таки свой гейм. Киргиос в ответ блестяще отработал подачу, стабильно вводя мяч в игру со скоростями выше 200 км/час.
Но вскоре Рафаэль сумел повести с брейком. И ведь австралиец снова неплохо начал гейм, опять выдавал подачи даже за 210 км/час и даже добрался до двойного гейм-болла. Но Надаль зацепился и после откровенного срыва от соперника в длинной перестрелке на брейк-поинте повел в счете. Понимая, что шансов в этом матче может быть не так много, Рафаэль полностью сконцентрировался на своей подаче и уверенно удержал все свои геймы до самого завершения партии. Подача на сет вообще прошла для Надаля блестяще - последний гейм партии Рафа выиграл под ноль.
В начале второго сета Надаль вполне мог опять повести в счете, но на этот раз Киргиос зубами вцепился в подачу и отыгрался с двойного брейк-поинта у соперника. Один из мячей Ник вырвал в своем фирменном стиле - в шикарном розыгрыше, за который австралиец и твинер пробить успел, и соперника неплохо загонять по корту. Понятно, что такими розыгрышами Киргиос заводит не только публику, но и себя самого. Во втором сете австралиец откровенно поймал кураж, быстро добрался до первого в матче брейк-поинта и четко его реализовал. И пусть Рафаэль все последующие геймы на собственной подаче брал под ноль, шансов отыграться у Надаля попросту не было - брейковых мячей в этом сете испанец так и не заработал.
Фактически весь третий сет спортсмены крайне уверенно держали собственные геймы. Да, Рафа был значительно ближе к успеху на приеме, например уже ближе к концовке партии Надаль добрался до скрытого сет-болла, но реализовать его не сумел. В итоге сет таки докатился до тай-брейка и вот на нем развернулась настоящая драма. Рафаэль первым повел с мини-брейком, но Киргиос просто так тай отдавать не хотел и ликвидировал отставание. В ключевой момент партии Ник решил рискнуть на второй подаче и допустил двойную - Надаль заработал сет-поинт на собственной подаче, но в ответ тоже выдал двойную ошибку. К счастью для поклонников испанца, после такой досадной оплошности он не поплыл, хорошо отработал второй мяч на своей подаче и загонять соперника в розыгрыше на приеме. 2:1 Рафаэль Надаль вырывается вперед по сетам.
Четвертый сет для Киргиоса начался просто из рук вон плохо. Неожиданно Ник просто провалился на собственной подаче, проиграл ее под ноль и выместил всю злобу на ракетке. Казалось, что Рафа в свой минимальный перевес в счете вцепится мертвой хваткой. Так оно и было вплоть до момента, когда нужно было подавать на победу. В этом гейме Рафаэль слегка занервничал, Ник же, гонимый публикой, бросил все силы на спасение. В итоге, испанец дрогнул, допустил двойную ошибку при счете 15:30, что вылилось в двойной брейк-поинт для соперника, и таки упустил важнейший гейм.
Мог Рафа тут же восстановить свой перевес в счете и получить вторую попытку подавать на матч, но испанец своим двойным брейк-поинтом не воспользовался. Четвертый сет также перетек на тай-брейк. Начали его спортсмены с обмена проигранными на подаче розыгрышами, но в середине тая Рафа таки добился перевеса в счете. Точку во встрече Надаль поставил на первом же матч-болле - пусть у испанского теннисиста и не прошла первая подача, а на второй Ник сумел оказать отчаянное сопротивление, обмен острыми ударами Рафаэль оставил за собой.
Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2020 Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, уверенно переигравшим в своем матче четвертого круга Гаэля Монфиса из Франции.
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