среда, 8 января 2020 г.

Рафаэль Надаль переиграл Йошихито Нишиоку, Испания с первого места выходит из группы ATP Cup.

Лидер текущего мирового рейтинга Рафаэль Надаль приносит сборной Испании третью победу в рамках группового этапа ATP Cup. Во втором одиночном матче противостояния с командой Японии, Рафа в двух партиях обыграл Йошихито Нишиоку, занимающего 72-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевой стартовой партии, в которой Надаль склонил часу весов в свою пользу лишь на тай-брейке, испанец благодаря позднему брейку добился успеха и во втором сете. На победу в матче Рафаэль потратил около 2 часов и 10 минут игрового времени.


Рафаэль Надаль - Йошихито Нишиока - 7:6(4), 6:4

 Стартовый сет сложился для Рафаэля Надаля крайне непросто. Дважды испанскому теннисисту пришлось отыгрываться с брейка, причём во втором случае Рафа упустил свой гейм под самый занавес партии и Нишиока даже вышел подавать на сет. Этот обратный брейк заведенный Надаль и вовсе оформил под ноль. В итоге взять стартовую партию испанский теннисист смог лишь на довольно напряженном тай-брейке.

Вторая партия в некотором роде была чуть проще, хотя и в ней подача Рафы периодически давала сбой. Так, в середине этого игрового отрезка матча Надалю пришлось спасать гейм сразу с трех брейк-поинтов. В итоге все решилось в концовке сета, когда Рафаэль сначала оформил важнейший брейк, а следом моментально подал на победу в поединке.

Таким образом сборная Испании заканчивает групповой этап ATP Cup с тремя победами в активе. Теперь в четвертьфинале испанцы сыграют с лучшей из команд, занявших вторые места в своей группе.

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о 09:10
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