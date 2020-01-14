вторник, 14 января 2020 г.

Ангелина Калинина проигрывает на старте квалификации Australian Open - 2020.

Ангелина Калинина завершает борьбу за попадание в основную сетку Открытого Первенства Австралии уже после стартового матча в отборе. В первом же раунде квалификации украинская теннисистка в двух партиях уступила представительнице Румынии Монике Никулеску, получившей на предварительной стадии мейджора 20-й номер посева. Никулеску смогла выиграть стартовый сет встречи лишь на тай-брейке, но вот во второй партии перевес румынской спортсменки стал уже куда более очевидным. На победу в матче Моника Никулеску потратила чуть менее двух часов игрового времени.


(20) Моника Никулеску - Ангелина Калинина - 7:6(7), 6:2

 В стартовом сете встречи Калинина, фактически, все время была в роли догоняющей. Ангелине пришлось дважды отыгрываться с брейка, причём один раз украинская теннисистка спасалась с подачи соперницей на сет. Калинина успешно дотянула до тай-брейка, правда, и на нем Никулеску лидировала. Ангелина героически отыгралась с тройного сет-болла у соперницы, выиграв со счета 3:6 сразу 4 розыгрыша подряд, в том числе, и два на приёме. Но дожать соперницу Калинина не смогла и в упорной борьбе тай украинская теннисистка проиграла.

Во втором сете все начиналось в такой же упорной борьбе, но со второй половины партии румынская теннисистка окончательно захватила преимущество. Никулеску дважды подряд отличилась на приёме и чётко поставила точку в поединке.

Во втором раунде квалификации Australian Open - 2020 Моника Никулеску сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

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о 07:01
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