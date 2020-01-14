Ангелина Калинина проигрывает на старте квалификации Australian Open - 2020.

(20) Моника Никулеску - Ангелина Калинина - 7:6(7), 6:2
В стартовом сете встречи Калинина, фактически, все время была в роли догоняющей. Ангелине пришлось дважды отыгрываться с брейка, причём один раз украинская теннисистка спасалась с подачи соперницей на сет. Калинина успешно дотянула до тай-брейка, правда, и на нем Никулеску лидировала. Ангелина героически отыгралась с тройного сет-болла у соперницы, выиграв со счета 3:6 сразу 4 розыгрыша подряд, в том числе, и два на приёме. Но дожать соперницу Калинина не смогла и в упорной борьбе тай украинская теннисистка проиграла.
Во втором сете все начиналось в такой же упорной борьбе, но со второй половины партии румынская теннисистка окончательно захватила преимущество. Никулеску дважды подряд отличилась на приёме и чётко поставила точку в поединке.
Во втором раунде квалификации Australian Open - 2020 Моника Никулеску сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.
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