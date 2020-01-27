Анжелик Кербер уступила Анастасии Павлюченковой и не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open-2020.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер завершила выступления на Открытом Первенстве Австралии на стадии четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Анжелик, получившая в Мельбурне 17-й номер посева, в напряженном противостоянии уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей 30-ю строчку текущего мирового рейтинга. Кербер, уступая сразу с двумя брейками, смогла вырвать победу в стартовом сете, оставив его за собой на тай-брейке. Второй отрезок матча, тоже на тае, выиграла уже Павлюченкова, ну а на решающую партию Кербер попросту не хватило сил. На победу в матче Анастасия Павлюченкова потратила около 2 часов и 40 минут игрового времени.
(30) Анастасия Павлюченкова - (17) Анжелик Кербер - 6:7(5), 7:6(4), 6:2
Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2020 Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурсой, переигравшей чуть ранее Кики Бертенс
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