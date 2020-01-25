Каролина Плишкова не сумела выйти даже в четвёртый раунд Australian Open - 2020.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая в Мельбурне 2-й номер посева, зачехлила ракетку уже после третьего раунда женского одиночного разряда Открытого Первенства Австралии. В борьбе за выход в 1/8 финала Каролина в двух сетах уступила 30-й ракетке австралийского мейджора россиянке Анастасии Павлюченковой. В каждой из партий матча Плишкова первой упускала собственную подачу, отыгрывалась, но затем отдавала сопернице тай-брейк сета. На выход в четвёртый раунд Australian Open - 2020 Анастасия Павлюченкова потратила чуть менее двух с половиной часов игрового времени.
(30) Анастасия Павлюченкова - (2) Каролина Плишкова - 7:6(4), 7:6(3)
За выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Анастасия Павлюченкова теперь поспорит с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, переигравшей в своём матче третьего круга Камилу Джиорджи из Италии.
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