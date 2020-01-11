Каролин Возняцки с баранкой в решающем сете проиграла в полуфинале турнира в Окленде.

Каролин Возняцки не сумела пробиться в титульный матч турнира в новозеландском Окленде, на котором она получила 5-й номер посева. На стадии 1/2 финала датчанка в трех сетах уступила представительнице США Джессике Пегуле, занимающей 82-ю строчку текущего мирового рейтинга. После достаточно напряженной борьбы с переменным успехом в двух стартовых сетах, Возняцки провалила решающий отрезок матча и получила в третьей партии полноценную баранку. Встреча продолжалась около 1 часа и 55 минут игрового времени.
Джессика Пегула - (5) Каролин Возняцки - 3:6, 6:4, 6:0
Теперь за титул соревнований в Окленде Джессика Пегула поспорит со своей соотечественницей Сереной Уильямс, которая свою соперницу по полуфиналу попросту уничтожила
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий