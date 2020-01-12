Каролина Плишкова в напряженном финале одолела Мэдисон Киз и выиграла турнир в Брисбене.

Каролина Плишкова становится трехкратной победительницей соревнований в австралийском Брисбене. В финале текущего турнира, на котором чешская теннисистка получила 2-й номер посева, Каролина в трех партиях переиграла 8-ю ракетку соревнований американку Мэдисон Киз, занимающую 13-ю строчку мирового рейтинга. Плишкова выиграла стартовый сет и вела с брейком по ходу второй партии, но позволила Киз вернуться в борьбу. В решающем отрезке встречи Каролина снова захватила перевес, но не подала на чемпионство с первой попытки. Правда, Мэдисон ещё раз упустила подачу и позволила чешской теннисистке примерно за 2 часа и 10 минут игрового времени оформить победу в титульном матче турнира в Брисбене.
(2) Каролина Плишкова - (8) Мэдисон Киз - 6:4, 4:6, 7:5
Для Каролины Плишковой трофей в Брисбене становится уже 16-м в профессиональной карьере.
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