воскресенье, 26 января 2020 г.

Милош Раонич одолел Марина Чилича на пути в четвертьфинал Australian Open - 2020.

Канадский теннисист Милош Раонич не проиграв ни одного сета выходит в 1/4 финала Открытого Первенства Австралии. На стадии четвёртого круга Милош в трех партиях переиграл представителя Хорватии Марина Чилича, занимающего на данный момент 39-ю строчку текущего мирового рейтинга. Раонич сумел по разу в каждом из сетов встречи отличиться на приёме и удержать все собственные подачи. На победу в матче Милош Раонич потратил чуть более двух с четвертью часов игрового времени.


(32) Милош Раонич - Марин Чилич - 6:4, 6:3, 7:5

 Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2020 Милош Раонич сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. На стадии четвёртого круга 2-й номер посева мейджора переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.

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о 10:23
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