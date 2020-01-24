Милош Раонич выбил из борьбы Стефаноса Циципаса уже на стадии третьего круга AO-2020.

Канадский теннисист Милош Раонич неожиданно легко справился с 6-м номером посева Открытого Первенства Австралии представителем Греции Стефаносом Циципасом. Милош по разу в двух стартовый сетах противостояния сумел отличиться на приеме, а в третьем сете уверенно оставить за собой тай-брейк, на котором Раонич отдал сопернику всего 2 розыгрыша. Циципас за весь поединок ни разу не зацепился за подачу соперника и не заработал ни одного брейк-поинта. На достаточно неожиданную победу Милош Раонич потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
(32) Милош Раонич - (6) Стефанос Циципас - 7:5, 6:4, 7:6(2)
За выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Милош Раонич теперь поспорит с хорватским спортсменом Марином Чиличем, который в пяти партиях переиграл 9-ю ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута.
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