Андрей Рублев за 3 часа справился с Феликсом Оже Алиассимом в полуфинале турнира в Аделаиде.

Российский теннисист Андрей Рублев, получивший на соревнованиях в Аделаиде 3-й номер посева, пробивается в финал турнира. В борьбе за выход в титульный матч Андрей в тяжелейшем противостоянии одолел 2-ю ракетку соревнований и 22-го номера текущего мирового рейтинга представителя Канады Феликса Оже Алиассима. В двух стартовых партиях спортсмены обменялись победами на тай-брейках. И лишь в третьем сете в поединке случился первый брейк. С ним уже в дебюте решающего отрезка поединка повел Феликс, но удержать перевес канадцу не удалось. Рублев достаточно быстро отыгрался, а под занавес матча еще раз отличился на приеме. Сложнейший поединок продолжался даже чуть более 3 часов игрового времени.
(3) Андрей Рублев - (2) Феликс Оже Алиассим - 7:6(5), 6:7(7), 6:4
Теперь в финале турнира в Аделаиде Андрей Рублев сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.
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