суббота, 18 января 2020 г.

Елена Рыбакина становится победительницей соревнований в Хобарте.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выигрывает соревнования в австралийском Хобарте, на которых она была посеяна под 3-м номером. В титульном матче турнира Елена в двух партиях обыграла китайскую спортсменку Шуай Чжан, занимающую 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. Финальный поединок соревнований продолжался около полутора часов игрового времени.


(3) Елена Рыбакина - (4) Шуай Чжан - 7:6(7), 6:3

 Рыбакиной удалось повести с брейком уже в самом начале встречи, но удержать минимальный перевес и спокойно оформить победу в стартовом сете представительнице Казахстана не удалось. В середине партии Чжан отыгралась, а под самый её занавес заработала даже скрытый сет-болл на приёме. Елена, пусть и не без труда, на тай-брейк таки подала, а потом и в напряженной борьбе оставила его за собой.

Во втором сете где-то до его середины на корте велась абсолютно равная борьба. Но затем Рыбакина полностью захватила инициативу и смогла оформить сразу 2 брейка и выиграть 4 гейма подряд. Этот рывок и позволил Елене оформить второй в карьере титул на соревнованиях категории WTA.

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о 06:30
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