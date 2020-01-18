Елена Рыбакина становится победительницей соревнований в Хобарте.

(3) Елена Рыбакина - (4) Шуай Чжан - 7:6(7), 6:3
Рыбакиной удалось повести с брейком уже в самом начале встречи, но удержать минимальный перевес и спокойно оформить победу в стартовом сете представительнице Казахстана не удалось. В середине партии Чжан отыгралась, а под самый её занавес заработала даже скрытый сет-болл на приёме. Елена, пусть и не без труда, на тай-брейк таки подала, а потом и в напряженной борьбе оставила его за собой.
Во втором сете где-то до его середины на корте велась абсолютно равная борьба. Но затем Рыбакина полностью захватила инициативу и смогла оформить сразу 2 брейка и выиграть 4 гейма подряд. Этот рывок и позволил Елене оформить второй в карьере титул на соревнованиях категории WTA.
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