Арина Соболенко достаточно уверенно переиграла Симону Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде.

(6) Арина Соболенко - (2) Симона Халеп - 6:4, 6:2
Ясно, что выкладываться на все сто процентов за несколько дней до старта Открытого Первенства Австралии никто из топовых спортсменов уж точно не будет. С другой стороны, на старте сезона ситуация заставляет проводить побольше матчей, ведь форму перед началом мейджора в Мельбурне тоже набрать где-то нужно. Вот и получается весьма странное балансирование, которое далеко не всегда даёт результат.
Соболенко начала четвертьфинальный матч, в котором, признается честно, фаворитом она точно не являлась, с проигранного собственного гейма. Правда и Симона не лучшим образом вошла в поединок и позволила сопернице восстановить равновесие в счёте уже через несколько минут. Казалось, что обмен брейками как-то заставил теннисисток проснуться, но в середине партии снова посыпались ошибки на подаче и опять принимающая сторона получила шансы на успех.
Сначала Халеп не воспользовалась возможностью в виде брейк-поинта для того, чтобы снова повести в счёте. Соболенко более ответственно подошла к своим шансом и с геймом на приёме в активе таки повела, правда тут же упустила и собственный гейм. Белорусская теннисистка должна была восстанавливать перевес, но Симона спаслась с двойного брейкового мяча. Но уже в этот момент становилось очевидно, что Арина захватила игровой перевес. Вылился он в то, что под занавес стартовой партии Соболенко таки успела ещё раз взять подачу Халеп и этим брейком поставить победную точку в сете.
Второй отрезок поединка Арина начала и вовсе ударно. Симона от проигранной партии отходила достаточно долго и за это время Арина успела дважды отличиться на приеме. Казалось бы, перевес позволяет начинать праздновать выход в полуфинал, но совсем без приключений Соболенко обойтись не могла - с первой попытки подать на матч не вышло и Симона один проигранный собственный гейм отквитала. Правда, через минуту румынская теннисистка снова провалилась на своей подаче и Арина точку во встрече поставила ещё одним брейком.
Теперь за выход в финал турнира в Аделаиде Арина Соболенко поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, уверенно переигравшей в своём четвертьфинале Донну Векич.
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