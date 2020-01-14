вторник, 14 января 2020 г.

Арина Соболенко с подачи соперницей на победу спасла стартовый поединок в Аделаиде.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с невероятным трудом оформила победу в стартовом раунде соревнований в Аделаиде, на которых она получила 6-й номер посева. В матче первого круга Арина в трех партиях переиграла представительницу Тайваня Шувей Се, занимающую 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. Соболенко проиграла стартовый сет, но разгромила соперницу по ходу второй партии. В решающем отрезке матча Арина уступала с брейком, но смогла отыграться с подачи Шувей на матч, а потом и второй подряд успех на приеме оформить. На победу в поединке Арина Соболенко потратила чуть более двух часов игрового времени.


(6) Арина Соболенко - Се Шувей - 5:7, 6:1, 7:5

Арина начала поединок с выигранной под ноль собственной подачи, но уже через несколько минут именно белорусская теннисистка оказалась в роли догоняющей. У Соболенко был отличный шанс моментально ликвидировать отставание, но первым во встрече брейк-поинтом 6-я ракетка турнира в Аделаиде не воспользовалась. Шувей быстро вернула себе уверенность в собственных силах и спокойно удерживала минимальный перевес.

Без провалов представительнице Тайваня обойтись все-таки не удалось. При подаче на стартовый сет Се просто посыпалась и отдала гейм под ноль. Правда, Арина тоже оказалась не готова к возобновлению борьбы за партию. Тут же белорусская теннисистка снова упустила собственную подачу, а уже через несколько минут Шувей, на этот раз более чем спокойно, подала на победу в сете.

Вторую партию Соболенко провела невероятно уверенно и спокойно. Быстро белорусская теннисистка оформила брейк под ноль, могла и сразу же еще раз отличиться на приеме, но не воспользовалась сразу 4-я брейк-поинтами за гейм. Правда, от второго провала на подаче Шувей себя не застраховала - под занавес сета Арина оформила еще один брейк и спокойно перевела встречу в решающий отрезок.

Самые интересные события третьей партии выпали на самую ее конуцовку. Сначала Шувей смогла оформить важнейший брейк и тут же получить возможность подавать на матч. Но ею представительница Тайваня не воспользовалась и Соболенко устроила настоящий камбек. Сначала белорусская теннисистка помешала оппонентке поставить точку в противостоянии, а потом и второй подряд успех на приеме оформила.

Теперь во втором раунде соревнований в Аделаиде Арина Соболенко сыграет с американской теннисисткой Бернардой Перой.

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о 10:25
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