Арина Соболенко выходит в четвертьфинал соревнований в Аделаиде.

(6) Арина Соболенко - Бернарда Пера - 7:6(4), 6:2
Арина очень неплохо начала свой матч второго круга турнира в Аделаиде и уже к четвертому гейму встречи сумела вырваться вперёд с брейком. Казалось, что белорусская теннисистка спокойно доведут стартовый отрезок встречи до победы, потому как у Перы все не получалось наладить игру на приёме. Но именно при подаче на первый сет Соболенко немного забуксовала, чем моментально воспользовалась Бернарда. Американка реализовала первый же в матче брейк-поинт и в последний момент вернулась в борьбу за стартовую партию.
В итоге теннисистки перевели сет на тай-брейк. Соболенко и тут добилась быстрого перевеса, причём выиграть Арине удалось обе подачи соперницы. Но спустя несколько минут счёт снова был равным - два собственных розыгрыша проиграла и 6-я ракетка турнира. Правда, Соболенко быстро пришла в себя и чётко отработала вторую половину тай-брейка.
Второй сет начался с серьёзных проблем для белорусской теннисистки, которой пришлось спасаться со счета 0:40 на собственной подаче. Арина отыграла тройной брейк-поинт, а уже в следующем гейме и сама отличилась на приёме. Держа в памяти упущенный перевес в стартовой партии Соболенко ещё раз зацепилась за подачу Перы и обеспечила себе комфортный отрыв сразу в два брейка. Подать на победу Арине удалось с первой же попытки.
Теперь в четвертьфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко сыграет со 2-й ракеткой соревнований румынской теннисисткой Симоной Халеп. В своём матче второго круга Халеп переиграла местную спортсменку Айлу Томльянович.
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