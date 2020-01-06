Александра Саснович спокойно стартовала на турнире в Шэньчжэне.

Александра Саснович - (Q) Анна-Лена Фридзам - 6:2, 6:3
Стартовый сет полностью прошёл под диктовку белорусской теннисистки. Саснович смогла довольно быстро обеспечить себе преимущество с брейком, а под занавес партии Александра оформила ещё один успех на приёме и этим брейком завершила первый отрезок матча в свою пользу. У Фридзам на подаче соперницы игра не клеилась вовсе и немецкая спортсменка за весь сет не добралась даже до брейк-поинтов.
Тем неожиданнее стал перевес Анны-Лены, которого она добилась в дебюте второй партии поединка. Более того, через несколько несколько минут немецкая теннисистка могла и упрочить лидерство, но не воспользовалась сразу двумя брейк-поинтами в боевом гейме на приёме.
И вот с этого момента Саснович снова вернула себе инициативу в матче. Моментально белорусская теннисистка оформила обратный брейк, а следом за ним и ещё раз отличилась на приёме. Подача на матч для Александры прошла не без проблем, но с двух брейк-поинтов она взяла ключевой гейм.
Во втором раунде турнира в Шэньчжэне Александра сыграет с 4-й ракеткой соревнований местной теннисисткой Ван Цян.
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