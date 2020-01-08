Александра Саснович упустила перевес с брейком в решающем сете и проиграла Ван Цян во втором раунде турнира в Шэньчжэне.

(4) Ван Цян - Александра Саснович - 6:4, 0:6, 7:6(5)
Начало встречи для Саснович сложилось далеко не лучшим образом. Александра дважды упустила собственную подачу и отпустила соперницу в солидный отрыв. Один брейк белорусская теннисистка ликвидировать сумела, но полностью отыграть отставание Александре не удалось.
А вот во втором сете Саснович попросту уничтожила китаянку. За всю партию Ван не смогла выиграть ни одного гейма и получила вполне заслуженную по игре баранку. В дебюте решающего отрезка встречи Александра продолжила доминировать на корте и снова повела с геймом на приёме в активе. Но счета 4:1 в третьей партии для итоговой победы Саснович оказалось не достаточно. Цян отыграла проигранную подачу, а потом на тай-брейке оформила выход в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.
В нем Ван Цян сыграет с 5-й ракеткой соревнований россиянкой Екатериной Александровой.
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