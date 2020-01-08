среда, 8 января 2020 г.

Александра Саснович упустила перевес с брейком в решающем сете и проиграла Ван Цян во втором раунде турнира в Шэньчжэне.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований категории WTA International в китайском Шэньчжэне. На стадии второго круга Александра на тай-брейке решающего сета проиграла 4-й ракетке турнира местной теннисистке Ван Цян, занимающей 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. После поражения в стартовой партии Саснович разгромила соперницу во втором сете, отвесив Ван полноценную баранку. В решающем отрезке матча белорусская теннисистка лидировала с брейком, но упустила перевес. На победу в матче Ван Цян потратила чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.


(4) Ван Цян - Александра Саснович - 6:4, 0:6, 7:6(5)

 Начало встречи для Саснович сложилось далеко не лучшим образом. Александра дважды упустила собственную подачу и отпустила соперницу в солидный отрыв. Один брейк белорусская теннисистка ликвидировать сумела, но полностью отыграть отставание Александре не удалось.

А вот во втором сете Саснович попросту уничтожила китаянку. За всю партию Ван не смогла выиграть ни одного гейма и получила вполне заслуженную по игре баранку. В дебюте решающего отрезка встречи Александра продолжила доминировать на корте и снова повела с геймом на приёме в активе. Но счета 4:1 в третьей партии  для итоговой победы Саснович оказалось  не достаточно. Цян отыграла проигранную подачу, а потом на тай-брейке оформила выход в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

В нем Ван Цян сыграет с 5-й ракеткой соревнований россиянкой Екатериной Александровой.

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о 11:16
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