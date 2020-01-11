Серена Уильямс уничтожила Аманду Анисимову в полуфинале турнира в Окленде.

Серена Уильямс выходит победительницей из американского дерби в полуфинале турнира в новозеландском Окленде. Уильямс-младшая, получившая на соревнованиях 1-й номер посева, в борьбе за выход в титульный матч турнира просто уничтожила свою соотечественницу Аманду Анисимову, занимающую 25-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Анисимова смогла взять лишь 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На выход в финал турнира в Окленде Серена Уильямс потратила даже менее 45 минут игрового времени.
(1) Серена Уильямс - (3) Аманда Анисимова - 6:1, 6:1
Теперь в финале турнира в Окленде Серена Уильямс сразится с ещё одной американкой Джессикой Пегулой, переигравшей в своём матче 1/2 финала датчанку Каролин Возняцки
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