вторник, 7 января 2020 г.

Серена Уильямс спокойно переиграла Камилу Джиорджи на старте турнира в Окленде.

Лидер посева соревнований в новозеландском Окленде Серена Уильямс, которая проводит свой первый турнир с US Open - 2019, спокойно выигрывает свой стартовый матч. На стадии первого круга американка в двух партиях переиграла представительницу Италии Камилу Джиорджи, занимающую 99-ю позицию текущего мирового рейтинга. Серена практически идеально отработала встречу на собственных подачах, а сама смогла трижды отличиться на приёме. На стартовую победу в Окленде Уильямс-младшая потратила около 1 часа и 10 минут игрового времени.


(1) Серена Уильямс - (Q) Камила Джиорджи - 6:3, 6:2

 Первый брейк-поинт во встрече, между прочим, заработала именно Камила, которая зацепилась за подачу соперницы уже в одном из стартовых геймов. Правда, этот брейков мяч стал для Джиорджи единственным в первом сете. С середины партии Серена перехватила инициативу, сначала отпустила соперницу с брейк-поинта в сложнейшем гейме, а потом и оформила успех на приёме. Уильямс оставалось лишь подать на сет, с чем американка успешно справилась.

Во второй партии борьбы уже, по сути, не было. Серена быстро вырвалась вперёд с брейком, а потом и ещё раз взяла подачу соперницы. Правда, при подаче на матч Уильямс столкнулась с некоторыми трудностями и доигралась до двойного брейк-поинта для соперницы. Но шансом обострить борьбу Джиорджи не воспользовалась.

Теперь во втором раунде турнира в Окленде Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Кристиной МакХейл.

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о 09:09
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