Серена Уильямс спокойно переиграла Камилу Джиорджи на старте турнира в Окленде.

(1) Серена Уильямс - (Q) Камила Джиорджи - 6:3, 6:2
Первый брейк-поинт во встрече, между прочим, заработала именно Камила, которая зацепилась за подачу соперницы уже в одном из стартовых геймов. Правда, этот брейков мяч стал для Джиорджи единственным в первом сете. С середины партии Серена перехватила инициативу, сначала отпустила соперницу с брейк-поинта в сложнейшем гейме, а потом и оформила успех на приёме. Уильямс оставалось лишь подать на сет, с чем американка успешно справилась.
Во второй партии борьбы уже, по сути, не было. Серена быстро вырвалась вперёд с брейком, а потом и ещё раз взяла подачу соперницы. Правда, при подаче на матч Уильямс столкнулась с некоторыми трудностями и доигралась до двойного брейк-поинта для соперницы. Но шансом обострить борьбу Джиорджи не воспользовалась.
Теперь во втором раунде турнира в Окленде Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Кристиной МакХейл.
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