Серена Уильямс становится победительницей соревнований в Окленде.

Серена Уильямс выигрывает соревнования в новозеландском Окленде, на которых она была посеяна под 1-м номером. В титульном матче турнира Серена переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу, занимающую 82-ю строчку текущего мирового рейтинга. Уильямс-младшая начала встречу с проигранной подачи, но в дальнейшем действовала значительно увереннее соперницы. До конца стартового сета Серена успела дважды отличиться на приеме, ещё один брейк позволил ей оформить победу во второй партии. Финальный поединок соревнований в Окленде продолжался около 1 часа и 35 минут игрового времени.
(1) Серена Уильямс - Джессика Пегула - 6:3, 6:4
Для Серены Уильямс титул в Окленде становится уже 73-м в профессиональной карьере. Американская теннисистка взяла свой первый трофей с начала 2017-го года, когда она победила на Australian Open.
Отметим, что Серена Уильямс вполне может сделать в Окленде чемпионский дубль. В эти минуты американка в дуэте с Каролин Возняцки проводит финальный матч парного разряда против Тейлор Таунсенд и Азии Мухаммад.
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