среда, 22 января 2020 г.

Серена Уильямс спокойно преодолела стадию второго круга Открытого Первенства Австралии.

Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно выходит в третий круг Australian Open -2020. В матче второго круга Серена, получившая в Мельбурне 8-й номер посева, в двух партиях переиграла представительницу Словении Тамару Цидансек, занимающую 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. Уильямс-младшая удержала все собственные подачи и оформила по 2 брейка в каждом из сетов поединка. Встреча продолжалась чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(8) Серена Уильямс - Тамара Цидансек - 6:2, 6:3

Серена Уильямс очень добротно начала поединок и сумела повести с брейком уже после стартового гейма матча. В середине партии у американской теннисистки, правда, возникли первые трудности на собственной подаче, но отыграв брейк-поинт Серена тут же усилила игру и оформила второй брейк - Цидансек доигралась до тройного брейкового мяча и со второй попытки Уильямс-младшая упрочила свой перевес в счете. Могла американская теннисистка и третий успех на приеме оформить, но не смогла реализовать сет-болл на подаче соперницы. Обострить борьбу Тамара все равно не сумела и через минуту Серена уверенным геймом поставила победную точку в стартовом сете.

Вторая партия началась немного более нервно для Серены. Американка дважды была близка к тому, чтобы повести в счете, но в двух подряд геймах не смогла реализовать тройной брейк-поинт. И чуть было не поплатилась за такую расточительность - в середине сета подача подвисла у самой Уильямс и теперь уже ей пришлось отыгрывать 3 брейк-поинта за гейм. Как и в стартовой партии проблемы только воодушевили Серену. Выцарапав сложную подачу американка завелась и дважды подряд отличилась на приеме.

В третьем раунде Australian Open - 2020 Серена Уильямс сыграет с 27-й ракеткой соревнований китаянкой Цян Ван.

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о 12:01
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