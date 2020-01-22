Серена Уильямс спокойно преодолела стадию второго круга Открытого Первенства Австралии.

(8) Серена Уильямс - Тамара Цидансек - 6:2, 6:3
Серена Уильямс очень добротно начала поединок и сумела повести с брейком уже после стартового гейма матча. В середине партии у американской теннисистки, правда, возникли первые трудности на собственной подаче, но отыграв брейк-поинт Серена тут же усилила игру и оформила второй брейк - Цидансек доигралась до тройного брейкового мяча и со второй попытки Уильямс-младшая упрочила свой перевес в счете. Могла американская теннисистка и третий успех на приеме оформить, но не смогла реализовать сет-болл на подаче соперницы. Обострить борьбу Тамара все равно не сумела и через минуту Серена уверенным геймом поставила победную точку в стартовом сете.
Вторая партия началась немного более нервно для Серены. Американка дважды была близка к тому, чтобы повести в счете, но в двух подряд геймах не смогла реализовать тройной брейк-поинт. И чуть было не поплатилась за такую расточительность - в середине сета подача подвисла у самой Уильямс и теперь уже ей пришлось отыгрывать 3 брейк-поинта за гейм. Как и в стартовой партии проблемы только воодушевили Серену. Выцарапав сложную подачу американка завелась и дважды подряд отличилась на приеме.
В третьем раунде Australian Open - 2020 Серена Уильямс сыграет с 27-й ракеткой соревнований китаянкой Цян Ван.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий