Мария Шарапова и Лаура Зигемунд решили не доигрывать выставочный матч в Куйонге.

Лаура Зигемунд - Мария Шарапова - 7:6(4), 5:5
Конечно, категорически не понятно, что будут делать организаторы Australian Open в ближайшие две с половиной недели. Дышать в Мельбурне, откровенно говоря, тяжеловато, кислорода в воздухе явно не хватает для полного комфорта. И если во время прогулки этого можно и не ощутить, то во время напряженного матча, да ещё и на самом настоящем солнцепеке, проблем не избежать.
Мария Шарапова и Лаура Зигемунд не стали себя мучить и приняли совместное решение отказаться от продолжения борьбы в выставочном матче. Рисковать здоровьем, особенно перед самым стартом первого в сезоне мейджора никто не будет. В этом матче все обошлось, а вот Далила Якупович в квалификации вовремя остановиться не смогла и в итоге покидала корт лишь при помощи медицинского персонала. Вопросов по поводу безопасности теннисистов в этом году будет намного больше - смог в комплекте с уже привычной для Мельбурна жарой - это ядреная смесь.
Что же касается самого матча, то описывать его детально, учитывая и товарищеский статус, и совсем не комфортные условия на корте, не вижу особого смысла. Да, Шарапова провалила начало поединка, проиграв сразу две подряд собственные подачи. Наладить ввод мяча в игру до конца стартовой партии Марии, по сути, и не удалось. Но наконец появилась игра на приёме, так что россиянка смогла даже ликвидировать отставание и дотянуть до тай-брейка. На нем, правда, снова провальным получился дебют - два подряд мини-брейка от немецкой теннисистки и полностью отыграть этот перевес Шарапова не смогла.
Во втором сете все начиналось, может, не так ужасно, но все равно не слишком удачно для Шараповой. Опять именно россиянка первой упустила собственную подачу, но на этот раз отыграться Марии удалось моментально. Был гейм, в котором Шарапова спаслась сразу с пяти брейк-поинтов у соперницы. В общем, лихорадить подачу Маши, честно говоря, продолжало.
Ну а при счёте 5:5 во втором сете обе теннисистки решили, что продолжать борьбу в таких условиях слишком рискованно для здоровья. Не судья матч остановил, а именно Мария и Лаура вдвоём отказались от продолжения встречи. На следующей неделе обеим спортсменкам играть на Australian Open - 2020. Даже страшно представить, сколько "снятий" мы увидим на первом в сезоне Турнире Большого Шлема.
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