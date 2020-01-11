Сборная Сербии становится первым финалистом ATP Cup.

Сборной Сербии удалось добиться досрочной победы в полуфинальном матче ATP Cup против команды России. Душан Лайович и Новак Джокович сумели принести своей сборной победы в одиночных матчах и, таким образом, гарантировать выход в титульный матч командных соревнований. Второй номер сборной Сербии в двух непростых сетах одолел Карена Хачанова, ну а Джоковичу понадобились все 3 партии для того, чтобы сломить сопротивление Даниила Медведева.
Сербия - Россия - 2:0
Душан Лайович - Карен Хачанов - 7:5, 7:6(1)
Новак Джокович - Даниил Медведев - 6:1, 5:7, 6:4
Теперь в финале ATP Cup сборная Сербии сыграет с командой, победившей во втором полуфинальном противостоянии - Австралия - Испания.
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