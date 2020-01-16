Сергей Стаховский не сумел выйти в финал квалификации AO-2020.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Открытого Первенства Австралии Сергей Стаховский завершает выступления в Мельбурне на стадии второго раунда квалификации. В борьбе за выход в финал отборочного турнира Сергей в трех партиях уступил представителю Чили Алехандро Табило, занимающему 208-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский оставил за собой стартовый сет поединка и даже повел с брейком по ходу второй партии, но затем игра украинского теннисиста просто рассыпалась. За вторую партию Сергей трижды проиграл собственную подачу, а в решающем сете Табило для победы хватило единственного брейка. На победу в матче чилиец потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Алехандро Табило - Сергей Стаховский - 2:6, 6:2, 6:3
За право сыграть в основной сетке Australian Open - 2020 Алехандро Табило поспорит с итальянским теннисистом Маттео Виолой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий