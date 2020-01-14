Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификации AO-2020.

Сергей Стаховский - (31) Блаж Рола - 7:6(3), 6:4
В стартовой партии оба теннисиста достаточно уверенно удерживали собственные подачи, но в концовке сета проблемы возникли, также, у обоих спортсменов синхронно. Сначала Стаховскому пришлось спасать свой гейм со скрытого сет-болла у Ролы. А через несколько минут уже сам украинский теннисист не реализовал полноценный сет-поинт на приеме. Несмотря на проблемы партия докатилась до тай-брейка, но на нем борьбы не получилось. В разы увереннее соперника этот гейм провел именно Стаховский.
В дебюте второй партии Сергей чуть было не упустил удивительный шанс на то, чтобы впервые в матче повести с геймом на приеме в активе. Блаж, который, видимо, не отошел от поражения на тай-брейке, доигрался до тройного брейк-поинта, но сумел выпутаться из этой непростой ситуации. Правда, Стаховский заработал четвертый брейковый мяч и уже с него получил важнейший перевес в счете. Практически без проблем, как минимум, без брейк-поинтов для оппонента, Сергей сумел удержать это минимальное преимущество до самого завершения матча.
Во втором раунде квалификации Australian Open - 2020 Сергей Стаховский сыграет с представителем Чили Алехандро Табило.
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