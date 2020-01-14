вторник, 14 января 2020 г.

Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификации AO-2020.

Единственный представитель Украины в мужской квалификации Открытого Первенства Австралии Сергей Стаховский выходит во второй раунд отбора. На старте предварительной стадии Сергей в двух напряженных сетах переиграл представителя Словении Блажа Ролу, получившего в квалификации 31-й номер посева и занимающего 143-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Стаховский сумел оформить победу лишь на тай-брейке, ну а по ходу второй партии украинский теннисист повел с геймом на приеме в активе уже в самом дебюте этого игрового отрезка и удержал перевес до победного завершения встречи. На стартовую победу в квалификации первого мейджора в сезоне Сергей Стаховский потратил около 1 часа и 40 минут игрового времени.


Сергей Стаховский - (31) Блаж Рола - 7:6(3), 6:4

В стартовой партии оба теннисиста достаточно уверенно удерживали собственные подачи, но в концовке сета проблемы возникли, также, у обоих спортсменов синхронно. Сначала Стаховскому пришлось спасать свой гейм со скрытого сет-болла у Ролы. А через несколько минут уже сам украинский теннисист не реализовал полноценный сет-поинт на приеме. Несмотря на проблемы партия докатилась до тай-брейка, но на нем борьбы не получилось. В разы увереннее соперника этот гейм провел именно Стаховский.

В дебюте второй партии Сергей чуть было не упустил удивительный шанс на то, чтобы впервые в матче повести с геймом на приеме в активе. Блаж, который, видимо, не отошел от поражения на тай-брейке, доигрался до тройного брейк-поинта, но сумел выпутаться из этой непростой ситуации. Правда, Стаховский заработал четвертый брейковый мяч и уже с него получил важнейший перевес в счете. Практически без проблем, как минимум, без брейк-поинтов для оппонента, Сергей сумел удержать это минимальное преимущество до самого завершения матча.

Во втором раунде квалификации Australian Open - 2020 Сергей Стаховский сыграет с представителем Чили Алехандро Табило.

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о 12:57
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