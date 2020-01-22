Арина Соболенко на двух тай-брейках уступила Карле Суарес-Наварро на старте Australian Open - 2020.

Карла Суарес-Наварро - (11) Арина Соболенко - 7:6(6), 7:6(6)
Сейчас можно сетовать на многие вещи, которые могли помешать Арине успешно стартовать в Мельбурне. Например, вспомнить дождь в понедельник. Не случись столь обильных осадков в первый игровой день, может успели бы доиграть все матчи первого круга во второй. Ведь могла же Соболенко банально перегореть вчера, ожидая начала своей встречи последним запуском?
С другой стороны, приходится вспоминать прописную истину о том, что обе соперницы оказались в одной и той же ситуации. Суарес-Наварро также не привыкла начинать борьбу на мейджорах лишь в среду. И она также вчерашний день провела в ожидании. Да и ветер, который серьёзно мешал теннисисткам, тоже дул обеим. Может это все и привело к тому, что начало матча вышло слегка нервным и скомканным. Ошибались обе теннисистки, порой принимали поспешные решения, и вылилось все это в настоящий обмен брейками в дебюте поединка.
Соболенко, подававшая первой, дважды оказывалась в роли догоняющей, но моментально отыгрывала отставание. Именно Арине удалось немного успокоиться, выровнять игру и в концовке стартовой партии впервые в матче самой повести с геймом на приёме в активе. Белорусская теннисистка даже вышла подавать на стартовый сет, но Суарес-Наварро не просто отыгралась, а и второй подряд брейк оформила.
Теперь спасаться с подачи соперницей на партию пришлось уже самой Соболенко, но и она с задачей справилась, так что сет докатился до тай-брейка. События на нем развивались также, как и во всем сете - всплеск активности, ошибок и мини-брейков в начале, и минимальный перевес Карлы в стабильности ближе к концовке. Он и позволил Суарес-Наварро оставить за собой стартовый сет.
Вторая партия проходила, наверное, в ещё более напряженной борьбе. Арина с самого ее начала прощупывала слабые места в игре соперницы, несколько раз добивалась брейк-поинтов и вот в середине сета таки повела в счёте. Соболенко, правда, тут же провалила собственную подачу и позволила испанской теннисистке оформить обратный брейк.
Но какой же отличный шанс перевести матч в решающую партию упустила Арина в концовке сета. У Суарес-Наварро подвисла подача на тай-брейк и Соболенко заработала тройной скрытый сет-болл. Таким шансом белорусская теннисистка просто обязана была пользоваться, но Карла выпуталась. Отыгралась Суарес-Наварро и с мини-брейков по ходу тая. Дважды Арина вела в счёте, дважды проигрывала собственный розыгрыш, а в концовке снова занервничала и отдала Карле Суарес-Наварро итоговую победу.
Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Карла Суарес-Наварро сыграет с представительницей Польши Игой Свентек.
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