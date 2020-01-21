вторник, 21 января 2020 г.

Элина Свитолина успешно стартовала на AO-2020.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая в Мельбурне 5-й номер посева, с достаточно уверенной победы начала выступления на первом в сезоне Турнире Большого Шлема. В стартовом раунде Australian Open Элина в двух партиях переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер, попавшую в основную сетку благодаря замороженному рейтингу. Победу в первом сете поединка Свитолина оформила с помощью позднего брейка, ну а во второй партии уже у обеих спортсменок возникали некоторые трудности с защитой собственных подач. В итоге украинке удалось чуть удачнее провести концовку встречи и чуть более чем за 1 час и 20 минут игрового времени оформить выход во второй раунд Открытого Первенства Австралии.


(5) Элина Свитолина - (PR) Кэти Бултер - 6:4, 7:5

Уже в стартовом гейме встречи Свитолиной пришлось спасать собственную подачу с брейк-поинта. Украинская теннисистка справилась с задачей и больше шансов на приеме сопернице не давала. Но и Бултер уверенно удерживала собственные геймы, так что достаточно долго навязать борьбу оппонентке Элина не могла. Все решилось в 10-м гейме, который британская теннисистка попросту провалила. Кэти под ноль упустила собственную подачу и этим брейком Свитолина поставила победную точку в партии.

Второй сет таки  начался с проигранного гейма на подаче Свитолиной. Но вскоре украинская теннисистка не просто отыграла отставание. Она и сама вырвалась вперед с брейком, дважды подряд отличившись на приеме. Элина даже вышла подавать на матч, но умудрилась этот гейм проиграть под ноль. К счастью, Кэти не справилась с давлением и не смогла удержать подачу на тай-брейк. Благодаря очередному успеху на приеме Свитолина и оформила выход во второй раунд Открытого Первенства Австралии.

Теперь во втором раунде Australian Open - 2020 Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Лорен Дэвис.

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о 12:13
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