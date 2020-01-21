Элина Свитолина успешно стартовала на AO-2020.

(5) Элина Свитолина - (PR) Кэти Бултер - 6:4, 7:5
Уже в стартовом гейме встречи Свитолиной пришлось спасать собственную подачу с брейк-поинта. Украинская теннисистка справилась с задачей и больше шансов на приеме сопернице не давала. Но и Бултер уверенно удерживала собственные геймы, так что достаточно долго навязать борьбу оппонентке Элина не могла. Все решилось в 10-м гейме, который британская теннисистка попросту провалила. Кэти под ноль упустила собственную подачу и этим брейком Свитолина поставила победную точку в партии.
Второй сет таки начался с проигранного гейма на подаче Свитолиной. Но вскоре украинская теннисистка не просто отыграла отставание. Она и сама вырвалась вперед с брейком, дважды подряд отличившись на приеме. Элина даже вышла подавать на матч, но умудрилась этот гейм проиграть под ноль. К счастью, Кэти не справилась с давлением и не смогла удержать подачу на тай-брейк. Благодаря очередному успеху на приеме Свитолина и оформила выход во второй раунд Открытого Первенства Австралии.
Теперь во втором раунде Australian Open - 2020 Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Лорен Дэвис.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий