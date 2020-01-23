Элина Свитолина шагнула в третий раунд AO-2020, где сыграет с Гарбинье Мугурусой.

(5) Элина Свитолина - Лорен Дэвис - 6:2, 7:6(6)
К началу сезона в исполнении Элины Свитолиной у многих специалистов, поклонников и журналистов возникало немало вопросов. Разгромное поражение от Даниэль Коллинз на старте турнира в Брисбене, не такая уж и уверенная победа над представительницей четвертой сотни мирового рейтинга в первом раунде Открытого Первенства Австралии... Да, может быть от Свитолиной ждали большего, но сегодняшний матч, например, показал, что украинская теннисистка потихоньку разыгрывается, налаживает игру и вкатывается в сезон. Вопрос, правда, в том, что на пик формы неплохо было бы выйти уже к следующему матчу. Потому как в разобранном состоянии с Мугурусой точно не справиться. Но на решение проблемы у Элины еще есть два дня. Вряд ли за них что-то можно кардинально поменять, но все же.
Встречу против Лорен Дэвис во втором раунде Australian Open - 2020 можно условно поделить на два отрезка. В одном из них, а случился он в концовке стартовой партии, Свитолина полностью доминировала на корте. В остальное же время - борьба велась относительно равная - порой спокойная даже без намеков на брейк-поинты, порой - нервная с обилием брейков, как в концовке встречи.
Итак, судьбу стартового сета решил рывок в исполнении Элины, за который она сумела дважды подряд отличиться на приеме. Сразу же после второго брейка Свитолина вышла подавать на победу в партии и столкнулась с некоторыми трудностями. Но все же с брейк-поинта украинская теннисистка важнейший гейм взяла. А с ним и весь первый сет.
Дебют второй партии прошел даже слишком спокойно, но вот взрыв эмоций случился уже ближе к концовке встречи. Сначала Свитолина добралась до трех брейк-поинтов за гейм, но ни один из них реализовать не смогла. Потом уже Дэвис зацепилась на приеме и своим единственным шансом таки воспользовалась. Американка даже вышла подавать на сет, но провалила гейм и позволила Элине вернуться в борьбу.
Более того, Свитолина и второй раз подряд оформила брейк и уже сама вышла подавать на победу, правда в целом матче. Но, нервы подвели и Элину, так что сет перетек на тай-брейк. Украинская теннисистка на быстрый мини-брейк в исполнении соперницы ответила сразу двумя выигранными подряд розыгрышами на приеме. По сути, этот перевес и стал ключевым. К завершению тай-брейка Дэвис проигранную подачу ликвидировала, но Свитолина быстро оформила еще один мини-брейк и тут же завершила встречу в свою пользу.
Как ми уже говорили, в третьем раунде Australian Open - 2020 Элина Свитолина сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
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