Доминик Тим уверенно переиграл Гаэля Монфиса и стал четвертьфиналистом Australian Open - 2020.

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший в Мельбурне 5-й номер посева, достаточно уверенно преодолел стадию четвертого круга Открытого Первенства Австралии. В трех партиях Доминик переиграл 10-ю ракетку стартового мейджора в сезоне француза Гаэля Монфиса. Тим сумел удержать все собственные подачи и при этом 4 раза отличиться на приеме. В стартовом сете Доминик и вовсе смел соперника с корта, ну а в двух последующих отрезках встречи австрийцу удалось по разу отличиться на приеме. На победу в матче Доминик Тим потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(5) Доминик Тим - (10) Гаэль Монфис - 6:2, 6:4, 6:4
В четвертьфинале Australian Open -2020 Доминик Тим сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Ником Киргиосом.
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