Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open - 2020.

Лидер текущего мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал первого в сезоне Турнира Большого Шлема. На стадии 1/4 финала Australian Open Рафа в четырех сетах уступил 5-му номеру посева австрийцу Доминику Тиму. Надаль проиграл две стартовые партии на тай-брейках, но сумел сократить отставание в третьем отрезке матча. В четвертом сете Тим лидировал с брейком и даже выходил подавать на победу, но упустил важнейший гейм. Правда, завершилась партия третьим в матче выигранным тай-брейком в исполнении Доминика. На весьма неожиданную победу австриец потратил почти 4 с четвертью часа игрового времени.
(5) Доминик Тим - (1) Рафаэль Надаль - 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6)
Теперь за выход в финал Открытого Первенства Австралии Доминик Тим поспорит с немцем Александром Зверевым, переигравшим чуть ранее Стэна Вавринку из Швейцарии.
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