Доминик Тим переиграл Александра Зверева и стал вторым финалистом Australian Open - 2020.

(5) Доминик Тим - (7) Александр Зверев - 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4)
Доминик Тим в третий раз в карьере пробивается в финал Турнира Большого Шлема. Но впервые в титульном матче мейджора он сыграет не в Париже, где два сезона подряд он добирался до решающего противостояния. И впервые соперником Доминика по финалу станет не Рафаэль Надаль, которому он дважды проигрывал на Ролан Гарросе. Выше ли от этого становятся шансы Тима оформить первый трофей на самых престижных соревнованиях? Сомневаюсь, потому как Джокович являлся явным фаворитом Australian Open - 2020 еще до старта турнира. Но сам факт выхода в финал для Доминика уже можно расценивать как невероятный успех. Не на грунте Тим лишь однажды добирался до четвертьфинала мейджора, а в Австралии, например, год назад он и вовсе оступился уже на стадии второго круга.
Полуфинальная встреча против Александра Зверева началась достаточно нервно. Теннисисты не просто обменялись быстрыми брейками - оба, по сути, провалили собственные подачи, доигравшись до тройных брейк-поинтов и так и не выпутавшись из ситуации. А тут еще и дождь добавил суматохи - в Мельбурне немного закапало, так что пришлось закрывать крышу и вытирать корт. Справились достаточно быстро, но ритм, если он и был, все равно сбился.
Кстати, сразу после паузы показалось, что Доминик и Александр сумели наладить игру и четко работать на собственных подачах. В случае со Зверевым так оно и произошло, а вот Тим после выигранного под ноль гейма выдал парочку совсем невнятных отрезков и, фактически, на собственных ошибках позволил немцу оформить сразу два брейка в концовке стартового сета. Нет, Александр, конечно, давил. Но без оплошностей от Доминика так легко взять первый отрезок матча у него точно не получилось бы.
Во второй партии Доминик, для начала, солидно подчистил собственную игру. А получив уверенность в действиях Тим начал и атаковать мощнее. Фактически в начале партии австрийский теннисист сумел повести с брейком, но Зверев моментально отыгрался. Доминик не расстроился и тут же восстановил свой перевес, но вот уже при подаче соперником на сет Александр снова мог выровнять ситуацию в счете. С двух брейк-поинтов Тим отыгрался и счет по партиям таки сравнял.
В начале третьей партии случилась очередная пауза - на этот раз она была связана с перегоревшей лампой освещения на половине Александра Зверева. С этой проблемой справлялись даже дольше, чем с дождем в дебюте поединка. А вот сценарий сета очень походил на то, что мы видели во второй партии. Снова Доминик быстро повел с брейком, но к середине партии Зверев восстановил равновесие в счете. Только на этот раз Тим, как ни старался, вернуть себе преимущество в счете уже не смог.
Ближе к концовке партии случился удивительный момент на подаче Зверева. Александр уже растратил все попытки повтора, а тут линейный зафиксировал весьма сомнительный аут вместо эйса. Перепался в арбитром на вышке, естественно не помогла и заведенный немец... нет, не сыпется, а наоборот, выдает эйс на второй подаче. Возмущения Зверева даже привели к тому, что он получил предупреждение от судьи, но на деле немец очень прилично завелся и даже заиграл чуть получше. Александр добрался до двух сет-боллов на приеме, но немного не додавил соперника. А на тай-брейке уже просто идеально сыграл сам Доминик - получив быстрый перевес австрийский теннисист удержал его до конца партии.
Без права на ошибку в четвертом сете играли, на самом деле, оба спортсмена. Понятно, что давление было большим на Зверева, но собранности и четкости игры хватило обоим для того, чтобы удержать все собственные подачи даже без единого брейк-поинта для соперника. В итоге - еще один тай-брейк, который Тим начинает сразу с двух мини-брейков. Но Александр попытался побороться и оба упущенных розыгрыша на собственной подаче отыграл. Правда, после этого Тим вернул себе нити игры и достаточно спокойно довел сет и весь матч до победы.
Теперь в финале Australian Open - 2020 Доминик Тим сыграет с сербским спортсменом Новаком Джоковичем, обыгравшим вчера в трех партиях Роджера Федерера.
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