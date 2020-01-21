Мария Шарапова уступила Донне Векич на старте Открытого Первенства Австралии.

(19) Донна Векич - (WC) Мария Шарапова - 6:3, 6:4
Итак, Мария Шарапова до сих пор не может одержать первую победу в сезоне 2020-го года. Причём, проигрывает россиянка, как в официальных, так и в выставочных матчах, которые ей так понравилось играть в последнее время. Да, можно спорить о том, что в последних и не стоит задача обязательно побеждать. Но если уж не выкладываться по-полной программе на мейджоре, тогда уж не знаю...
Нет, в отсутствии желания бороться Машу точно обвинить по итогам матча первого круга в Мельбурне нельзя. Не опустились у Шараповой руки даже в тот момент, когда она с треском проигрывала стартовый сет. Россиянка далеко не лучшим образом начала матч, дважды уступила собственную подачу и позволила Векич выйти подавать на сет.
И вот тут Шарапова чуть было не организовала камбек. Проблема Марии в начале матча была в том, что ей все никак не удавалось найти баланс между силой и точностью. Стоило россиянке чуть усилить игру, как сыпались ошибки. По сути, именно так был проигран дебют стартового сета. Но в его второй половине равновесие Шарапова, показалось нашла. Мария отыграла первый брейк, добралась до брейк-поинта при второй попытке Векич подать на сет. Но на этот раз сама Донна сыграла отменно, отыгралась и завершила сет в свою пользу.
Мария победный настрой, вроде, не растеряла, даже после неудачной попытки камбека в стартовом сете. Как минимум, вторую партию россиянка попробовала начать активнее и преуспела в этом. Шарапова пару геймов на собственной подаче отрабатывает под ноль, а на приёме неизменно создаёт трудности для соперницы. И если первый из этих геймов Донна удержала, то ближе к середине партии Маша таки впервые в матче повела с брейком.
Итак, Шарапова ведёт 4:1 и в итоге проигрывает 5 геймов подряд, в том числе дважды на собственной подаче. Оба раза Мария начинала неплохо - вела 30:0, но умудрялась сопернице по 4 розыгрыша подряд. Что это, если не психология? Как можно с опытом Марии сваливаться в пике в самые ответственные моменты встречи? Вопросы, которые не нам с вами нужно, а Шараповой своей команде, а ещё лучше - самой себе.
Донна Векич во втором раунде Australian Open - 2020 сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Моникой Никулеску.
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