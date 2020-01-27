Стэн Вавринка в пяти партиях одолел Даниила Медведева на пути в четвертьфинал AO-2020.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выходит в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии, на котором он получил 15-й номер посева. На стадии четвертого круга Вавринка в напряженнейшей борьбе обыграл 4-ю ракетку Australian Open - 2020 россиянина Даниила Медведева. Стэн уступал по ходу матча 1:2 по партиям, но сумел на тай-брейке вырвать победу в четвертом сете. Ну а в решающем отрезке поединка швейцарец уже полностью переиграл соперника. На победу в поединке Вавринка потратил почти 3 с половиной часа игрового времени.
(15) Стэн Вавринка - (4) Даниил Медведев - 6:2, 2:6, 6:4, 7:6(2), 6:2
Теперь в 1/4 финала Australian Open - 2020 Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Андреем Рублевым.
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