Каролин Возняцки дважды отыграла отставание в 2 брейка и одолела Даяну Ястремскую в Мельбурне.

Датчанка Каролин Возняцки, которая планирует после завершения Australian Open - 2020 завершить профессиональную карьеру, продолжает успешные выступления на австралийском мейджоре. В матче второго круга Каролин в двух тяжелейших сетах переиграла Даяну Ястремскую, получившую 23-й номер посева. Украинская теннисистка вела сразу с двумя брейками в обоих сетах - 5:1 и 3:0., но в обоих случаях упустила перевес и проиграла партии с одинаковым счётом 5:7. На победу в матче Каролин Возняцки потратила чуть более двух часов игрового времени.
Каролин Возняцки - (23) Даяна Ястремская - 7:5, 7:5
В третьем раунде Australian Open - 2020 Каролин Возняцки сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.
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