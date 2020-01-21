Даяна Ястремская разгромила свою стартовую соперницу в Мельбурне.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, получившая на первом в сезоне Турнире Большого Шлема 23-й номер посева, более чем уверенно выходит во второй раунд Australian Open - 2020. В матче стартового круга, который должен был состояться ещё вчера, но был перенесён организаторами из-за дождя, Даяна в двух партиях обыграла представительницу Словении Кайю Йувань, занимающую 127-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Ястремская отдала сопернице, начинавшей борьбу на Открытом Первенстве Австралии ещё с сита квалификации, всего 2 гейма - по одному в каждой из партий. На победу во встрече Даяна Ястремская потратила даже чуть менее часа игрового времени.
(23) Даяна Ястремская - (Q) Кайя Йувань - 6:1, 6:1
Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Даяна Ястремская сыграет с экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки, собравшейся завершать карьеру после австралийского мейджора. На старте Australian Open - 2020 Каролин переиграла американку Кристи Ан
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