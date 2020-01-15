Даяна Ястремская на отказе Анжелик Кербер выходит в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

Даяна Ястремская - (9) Анжелик Кербер - 6:3, 2:0, ret
Кербер попыталась начать поединок с позиции чуть ли не явного фаворита и даже преуспела в этом. Уже после стартового гейма немецкая теннисистка вырвалась вперёд с брейком, но Ястремская быстро вошла в матч и наладила собственную игру. Через несколько минут Даяна отыгралась, а в середине партии украинка уже и сама лидировала с геймом на приёме в активе.
Концовка стартового сета получилась достаточно нервной. Сначала Даяна могла ставить точку в партии ещё одной выигранной подачей соперницы, но отпустила Кербер с сет-болла. Затем уже Анжелик вполне могла вернуться в борьбу за этот отрезок матча, но при подаче Ястремской на сет немка не реализовала двойной брейк-поинт. В итоге Даяна отыгралась и оставила партию за собой.
Второй сет начался с брейка в исполнении украинской теннисистки. А уже через несколько минут матч закончился. Кербер после общения с медиками и сеанса массажа приняла решение отказаться от продолжения борьбы. Похоже, что у Анжелик возникли проблемы со спиной. О степени их серьезности пока что не сообщается.
Ну а Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира в Аделаиде сыграет с Донной Векич, переигравшей в своём матче второго круга Марию Саккари.
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