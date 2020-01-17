Даяна Ястремская обыгрывает Арину Соболенко и выходит в финал турнира в Аделаиде.

Даяна Ястремская - (6) Арина Соболенко - 6:4, 7:6(4)
Никто из теннисисток в этом полуфинальном матче не стал подстраиваться под соперницу и каким-то образом менять игру. Каждая попыталась сделать ставку на лучшие элементы своего тенниса. Ну а поскольку во многом они у Арины и Даяны весьма схожи, мы увидели матч с большим количеством мощных и плоских ударов, розыгрышей, которые спортсменки старались закончить как можно быстрее, причём, обязательно в атаке. В целом, матч смотрелся и получился весьма динамичным.
В стартовой партии ключом к успеху Ястремской стала стабильность игры на собственной подаче. Украинская спортсменка вообще ни разу не дала поводов засомневаться в исходе собственных геймов. Соболенко ни разу так толком и не зацепилась на приёме, а вот сама периодически сталкивалась с серьёзными трудностями. Так, уже в начале матча Арине пришлось спасаться с двойного брейк-поинта. Справилась. Но через несколько минут ситуация ещё больше усугубилась. Соболенко начала подачу с критичных 0:40. Снова два мяча белорусская теннисистка отыграть смогла, но на третьем Ястремская таки оформила важнейший брейк. Поскольку проблем на подаче Даяне до самого завершения первого сета удавалось избегать, этот успех на приёме стал ключевым во всей партии.
Второй сет украинка снова начала с выигранной подачи соперницы и теперь задача Даяны сводилась к тому, чтобы удержать феноменальный уровень игры в собственных геймах. Ястремская не справилась - и сама подсела физически, став куда тяжелее передвигаться по корту, и Арина солидно прибавила, понимая безвыходность своей ситуации. Наконец, геймы на подаче Ястремской стали затягиваться, Соболенко добралась до первых в матче брейк-поинтов и сразу же восстановила равновесие в счёте.
Хотя, для того, чтобы быть совсем уж объективным, стоит отметить, что буквально за несколько минут до обратного брейка в исполнении Арины, сама Даяна могла уже фактически завершать встречу. Ястремская заработала брейк-поинт и возьми украинская теннисистка второй гейм на приёме, Соболенко было бы ой как непросто вернуться в борьбу.
А так Арина выровняла ситуацию в счёте, игра немного успокоилась и без особых всплесков в виде брейковых мячей докатилась до тай-брейка. Его куда успешнее начала Ястремская, которой удалось повести сразу с двумя брейками. Соболенко подсократила отставание, но снова упустила собственный розыгрыш, что и привело к счету 6:2 в пользу украинской спортсменки. Два матч-болла, в том числе один на подаче Даяны, белорусская теннисистка отыграла, но с третьей попытки Ястремская оформила выход в финал турнира в Аделаиде.
За титул соревнований Даяна Ястремская поспорит с победительницей встречи между Эшли Барти и Даниэль Роуз Коллинз. Ну а Арина Соболенко отправляется в Мельбурн готовиться к старту первого в сезоне мейджора. Кстати, мы уже подготовили детальный разбор сетки женского одиночного турнира Australian Open - 2020. И в нем можно почитать наши прогнозы о перспективах Арины Соболенко, Даяны Ястремской да и всех остальных спортсменок на Открытом Первенстве Австралии.
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