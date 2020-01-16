Даяна Ястремская становится полуфиналисткой турнира в Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает удачные выступления на соревнованиях в австралийской Аделаиде. На стадии 1/4 финала Даяна в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Донну Векич, занимающую 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. После обмена брейками в самом начале матча Ястремская больше не позволяла себе проигрывать собственные подачи. А сама ещё по разу в каждом из сетов смогла отличиться на приёме. На победу в поединке Даяна потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Даяна Ястремская - Донна Векич - 6:4, 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Аделаиде Даяна Ястремская поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей в своём четвертьфинальном поединке Симону Халеп из Румынии.
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