Слоан Стивенс потерпела поражение уже на старте AO-2020.

Американская теннисистка Слоан Стивенс, получившая на текущем Australian Open 24-й номер посева, не сумела преодолеть даже стартовый раунд мейджора. На старте Открытого Первенства Австралии Слоан в трех сетах проиграла китайской спорстменка Шуай Чжан, занимающей 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стивенс достаточно уверенно выиграла стартовый сет, повела с брейком по ходу второй партии и даже вышла подавать на матч. И именно в этот момент Чжан начала полноценный камбек. Китаянка дважды подряд отличилась на приеме в концовке второго сета, а потом фактически разгромно взяла решающую партию. На сложнейшую победу Шуай потратила чуть более двух часов игрового времени.
Шуай Чжан - (24) Слоан Стивенс - 2:6, 7:5, 6:2
Во втором раунде Australian Open - 2020 Шуай Чжан сыграет с еще одной американской теннисисткой Кэти Макналли.
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