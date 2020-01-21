Александр Зверев не без вопросов по игре обыгрывает Марко Чеккинато на старте Australian Open - 2020.

(7) Александр Зверев - Марко Чеккинато - 6:4, 7:6(4), 6:3
Успехи Александра Зверева на Турнирах Большого Шлема, а точнее их полное отсутствие, уже давно стали чуть ли не поводом для мемов в сети. Немецкий теннисист, который стабильно удерживается в топ-10 мирового рейтинга и претендует на звание настоящего топа мужского тура, далее четвертьфинала на мейджорах еще ни разу не добирался. И даже на стадии 1/4 финала Турниров Большого Шлема он появился всего дважды - два последних сезона на Ролан Гарросе. И каждый раз перед стартом мейджора поклонники ждут от Зверева прорыва, но находятся причины, по которым этот самый рывок приходится отложить до следующих соревнований.
Смешнее всего то, что стартовать в Мельбурне Звереву выпало матчем против теннисиста, который лишь на одном Турнире Большого Шлема выигрывал хоть один матч. Но при этом, в отличии от Александра, он имеет в активе аж целый полуфинал мейджора. Марко Чеккинато блеснул на Ролан Гарросе - 2018, где остановился в шаге от финала. И да, ни до, ни после этого локального успеха, Чеккинато на мейджорах больше ни разу не добирался дальше первого круга. Прервать ужасающую серию не удалось и на этот раз. Хотя, настоящий бой, несмотря на поражение в трех партиях, Марко Звереву все-таки сумел дать.
Александр каждый из сетов отчетного поединка начинал с проигранной подачи. При этом итальянскому теннисисту ни разу не удалось подтвердить брейк хотя бы следующим выигранным собственным геймом - Зверев отыгрывался моментально и даже развивал успех. Так, в стартовой партии после проигранной подачи немец дважды подряд отличился на приеме. По ходу второго сета Александр упустил гейм уже в самой концовке этого отрезка встречи и позволил Чеккинато тут же выйти подавать на сет, но даже в этом эпизоде Марко не сумел собраться. В итоге, Зверев спасся и дотянул до тай-брейка, на котором и оформил победу в партии.
Ну а в третьем сете Александр снова начал с проигранного собственного гейма, моментально ликвидировал отставание, немного повоевал со своими же трудностями и отыграл сразу 3 брейк-поинта в следующем гейме на подаче, но в итоге собрался, выровнял игру, а под занавес сета оформил еще один брейк. Сразу после него Зверев и подал на победу в поединке.
Сегодня Звереву удалось справиться с собственными проблемами и проявити мини-героизм в каждом из сетов встречи. Но чем дальше будет немец продвигаться по сетке, тем меньше вероятность того, что соперники будут позволять Александру возвращаться в игру после провального начала сетов.
Во втором раунде Australian Open - 2020 Александр Зверев сыграет с победителем матча между белорусским теннисистом Егором Герасимовым и представителем Норвегии Каспером Руудом.
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