понедельник, 27 января 2020 г.

Александр Зверев в трех сетах переиграл Андрея Рублева и прервал 15-ти матчевую победную серию россиянина.

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере пробивается в 1/4 финала Открытого Первенства Австралии. На стадии четвертого круга Александр в трех партиях переиграл россиянина Андрея Рублева, который в начале текущего сезона успел взять уже 2 трофея и выиграть 15 последних поединков. В каждом из сетов поединка Зверев сумел оформить по брейку и удержать все собственные подачи. На выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Александр Зверев потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(7) Александр Зверев - (17) Андрей Рублев - 6:4, 6:4, 6:4

Стоит отметить, что Александр Зверев вообще впервые в карьере выходит в четвертьфинал Турнира Большого Шлема за пределами Ролан Гарроса. В Париже немец останавливался именно на стадии 1/4 финала два последних сезона. На других же мейджорах лучшим достижением Зверева был четвертый круг, куда Александр пробивался по разу на каждом из турниров.

В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, переигравшим в пяти партиях Даниила Медведева.

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о 13:40
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