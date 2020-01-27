Александр Зверев в трех сетах переиграл Андрея Рублева и прервал 15-ти матчевую победную серию россиянина.

(7) Александр Зверев - (17) Андрей Рублев - 6:4, 6:4, 6:4
Стоит отметить, что Александр Зверев вообще впервые в карьере выходит в четвертьфинал Турнира Большого Шлема за пределами Ролан Гарроса. В Париже немец останавливался именно на стадии 1/4 финала два последних сезона. На других же мейджорах лучшим достижением Зверева был четвертый круг, куда Александр пробивался по разу на каждом из турниров.
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, переигравшим в пяти партиях Даниила Медведева.
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